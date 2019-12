Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kennzeichendiebstähle

Zweibrücken (ots)

In zwei Fällen kam es in den letzten Tagen zum Diebstahl beider amtlicher Kennzeichen an geparkten Pkw:

Zeit: 28.11.2019, 12:00 Uhr bis 02.12.2019, 13:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Ixheimer Straße 104 SV: Auf dem Gelände eines Autohauses wurden an einem orangefarbenen Toyota C-HR beide amtliche Kennzeichen mit ZW-Kennung entwendet.

Zeit: 02.12.2019, 17:30 Uhr bis 02.12.2019, 19:00 Uhr Ort: Landauer Straße 126, Parkplatz beim Bootshaus SV: An einem grauen 1er BMW wurden beide amtliche Kennzeichen mit ZW-Kennung entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell