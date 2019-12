Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Sportgeschäft

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 14:00 Uhr, bis Montag, 09:00 Uhr, rissen unbekannte Täter den Rollladen eines Sportgeschäftes in der Lemberger Straße aus der Verankerung, um anschließend das dahinterliegende Fenster aufzuhebeln. Es wurde Sportbekleidung, darunter mehrere Torwart- und Schiedsrichtertrikots, sowie Fußballschuhe und Bundesligabälle entwendet. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

