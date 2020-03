Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hoher Schaden durch Vandalismus; Unter Alkoholeinfluss am Steuer; 3 Unfallfluchten - Zeugen gesucht - Hinweise erbeten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Hoher Schaden durch Vandalismus

Biedenkopf - Der rein materielle Schaden durch offensichtlichen Vandalismus beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 4000 Euro. Unbekannt hatten im Garten eines Einfamilienhauses in der Umdraht einen Mähroboter, diverse Dekorationsgegenstände und das Gartenhaus beschädigt bzw. regelrecht zerstört. Der oder die Täter benutzten dazu vermutlich im Garten gefundene Werkzeuge wie z. B. eine Spitzhacke. Aufgrund der Signalverlustanzeige des Mähroboters gehen die Polizei und das Opfer von einer Tatzeit am Dienstag, 10. März zwischen 11 und 12.40 aus. Wer hat zu dieser Zeit Geräusche gehört und/oder Bewegung in dem Garten des Hauses am Anfang der Umdraht gehört/gesehen? Wer kann sachdienliche Angaben machen, die zur Aufklärung der erheblichen Sachbeschädigung beitragen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Marburg - "Der Mann hätte nach dem Besuch eines Gastronomiebetriebs wohl besser in ein Taxi, als in sein Auto einsteigen sollen!" Die Polizei Marburg stoppte den VW am Donnerstag, 12 März um kurz nach 03 Uhr im Marburger Norden. Der Alkotest des 25 Jahre alten Fahrers, ein Mann aus dem Hinterland, zeigte etwas über 1 Promille. Es folgten die notwendige Blutprobe und eine Untersagung der Weiterfahrt. Über den Führerscheinentzug wird letztlich das Gericht entscheiden. "Letztendlich wäre die Taxifahrt definitiv billiger gewesen!"

Unfallfluchten - Zeugen gesucht - Hinweise erbeten

Gladenbach - Ampel beschädigt

Am Mittwoch, 11. März bog ein Fahrzeug zwischen 17 und 19 Uhr von der Marktstraße in die Bahnhofstraße ab und streifte dabei die dortige Ampel. Die Kollision riss einen Teil der Beleuchtung ab, sodass ein Schaden von mindestens 500 Euro entstand. Bislang liegen der Polizei Biedenkopf keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin vor. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Cölbe - Unfallflucht nach Kollision bei Wendemanöver - Silberner Audi gesucht

Nach einem Unfall auf der Kasseler Straße am Mittwoch, 11. März, um 08.50 Uhr, sucht die Polizei einen silbernen Audi Kombi. Der Audi müsste an der Seite einen frischen Unfallschaden und eventuell schwarze Fremdfarbe haben. Am Steuer saß ein geschätzt über 70 Jahre alter Mann, der eine schwarze Kopfbedeckung trug. Dieser Mann versuchte zu wenden und stieß dabei mit dem aus seiner Sicht von hinten herannahenden schwarzen VW Polo zusammen. Der 34 Jahre alte Fahrer des Polo blieb unverletzt. Der Schaden an seinem Auto beträgt mindestens 4000 Euro. Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Parklücke zu eng - Kollision beim Parkmanöver

Die Parklücke in der Gutenbergstraße erwies sich als zu eng, sodass der Fahrer des blauen VW Polo mit Gießener Kennzeichen das Parkmanöver abbrach und wegfuhr. Der Fahrer war allerdings vorher mit einem grünen/petrolfarbenen VW Golf kollidiert und hatte an diesem vorne links einen Schaden von mindestens 250 Euro verursacht. Er fuhr weg, ohne eine Nachricht zu hinterlassen und ohne die Polizei zu benachrichtigen. Ein Zeuge konnte zwar Hinweise zum verursachenden Auto, nicht aber zum Fahrer geben. Die Polizei sucht daher weitere Zeugen des Unfalls, der sich am Dienstag, 10. März, um 16 Uhr ereignete. Der beschädigte Golf parkte vor dem Anwesen Gutenbergstr. 16, seine Front zeigte zur Jägerstraße. Zeugen werden gebeten sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Martin Ahlich

