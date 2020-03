POL-MR: Lack zerkratzt- Zeugen gesucht;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Dautphetal-Dautphe: Auf etwa 1000 Euro beläuft sich der Schaden an einem grauen VW Touran, der am Mittwoch, 11. März, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Gladenbacher Straße stand. Die Unbekannten hinterließen zwischen 7.50 und 8 Uhr tiefe Kratzer im Lack des Wagens und machten sich auf und davon. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

