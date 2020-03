POL-MR: Aufgefallen; Erwischt; Keine technische Brandursache!;Zaun beschädigt; Unfallfluchten - Zeugen gesucht - Hinweise erbeten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Aufgefallen

Stadtallendorf - Weil der junge Mann ziemlich verwahrlost und scheinbar hilflos aussah, kam die Polizei Stadtallendorf ins Spiel. Für den 19 Jahre alten Mann endete die Begegnung am Sonntagmittag (08. März) mit mehreren Strafanzeigen und einem vorübergehenden Aufenthalt in der Gewahrsamszelle. Die Polizei fand bei ihm Marihuana, einen auf eine Frau ausgestellten Studienausweis der Goethe-Universität Frankfurt, zwei Smartphones, diversen Damenschmuck und eine hochwertige Damenjacke. Da der junge Mann zur Herkunft der Telefone, des Schmucks und der Jacke keine wirklich plausiblen Erklärungen hatte, stellte die Polizei die mutmaßliche Beute sicher. Die Ermittlungen dauern noch an. Ausreichende Haftgründe lagen gegen den in Gießen lebenden Mann nicht vor, sodass die Polizei ihn am späten Nachmittag wieder entließ.

Erwischt

Marburg - Weil er trotz des einmonatigen Fahrverbots am Steuer seines Autos saß, dürfte sich der Führerscheinentzug verlängern - entweder sofort oder aber im Anschluss an das Verfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein. Die Kontrolle des 39 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf war in der Nacht zum Dienstag, 10. März, um 00.45 Uhr im Marburger Norden. Der Mann musste sich zudem einen Fahrer mit Führerschein besorgen, um den sichergestellten Fahrzeugschlüssel zurück zu erhalten und den stehengebliebenen Wagen abzuholen.

Rauschenberg- Scheinbar ungebremst und ohne auf den übrigen Verkehr zu achten fuhr ein 20-jähriger Mann aus einer Nebenstraße auf die Durchgangsstraße in Rauschenberg. Durch das Manöver kam es glücklicherweise zu keiner Gefährdung anderer. Das Ganze passierte am Montag, 09. März, um 12 Uhr unter den Augen einer Streife der Polizei Stadtallendorf. Bei der anschließenden Kontrolle reagierte ein Drogentest positiv auf gleich mehrere Substanzen. Die Polizei beendete daraufhin die Fahrt und veranlasste eine Blutprobe.

Marburg - Die Polizei Marburg stoppte am Montag, 09. März, um kurz vor 18 Uhr in der Frauenbergstraße einen Ford und stellte bei der Kontrolle fest, dass der 21-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Sein Test reagierte positiv, sodass die Polizei die Weiterfahrt untersagte und eine Blutprobe veranlasste.

Keine technische Brandursache!

Wolfgruben - Nach den Untersuchungen in der Folge des Brandes einer Erdgeschosswohnung in dem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Birkacker am Samstagmorgen (07.März) schließen die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Marburg und der Brandsachverständige des Hessischen Landeskriminalamtes eine vorsätzliche Brandstiftung und auch einen technischen Defekt als Brandursache aus. Die Kripo Marburg ermittelt nunmehr wegen fahrlässiger Brandstiftung. Durch den Brand ist die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses unbewohnbar. Alle anderen Bewohner konnten nach den Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen. Den Schaden schätzen die Ermittler auf mehrere 10.000 Euro.

Zaun beschädigt - Tatverdacht gegen zwei Mädchen

Cappel - Am Sonntag, 08. März, gegen 16.20 Uhr bemerkte ein Zeuge zwei Mädchen auf dem Dach eines Gebäudes in der Straße Zur Burgruine. Als er sie ansprach, verließen sie das Dach und den Ort. Kurze Zeit später stellte der Zeuge einen frischen Schaden am Zaun des Anwesens fest. Die beiden Mädchen liefen von der Burgruine durch die Vogelsbergstraße in die Feldbergstraße und verschwanden dann. Auf dem Weg waren sie deutlich hörbar, sodass möglicherweise weitere Zeugen aufmerksam wurden und die zwei näher beschreiben können. Ein Mädchen war etwa 1,60 Meter groß, trug schwarze Kleidung und hat lange Haare, die andere hatte blondes Haar und trug eine graue Jogginghose und ein schwarzes Oberteil. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung an dem Zaun (Schaden: ca. 500 Euro) und bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung der beiden tatverdächtigen Mädchen führen könnten. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Unfallfluchten - Zeugen gesucht - Hinweise erbeten

Roter Ford Transit gegen dunklen Van

Sterzhausen - Nach den Angaben des Fahrers des roten Ford Transit war der Unfall am Montag, 09. März, um etwa 17.30 Uhr vor dem Anwesen Wittgensteiner Straße 2. Auf der Fahrt von Biedenkopf nach Marburg kam ein dunkler Van, möglicherweise ein VW Touran, mit der Folge eines Zusammenstoßes in die Fahrspur des entgegenkommenden Transits. Offenbar mit dem linken Außenspiegel beschädigte das dunkle Fahrzeug die Fahrerseite des Transits von der vorderen Tür über die hintere Tür und die Seitenwand bis zum Heck. Der Schaden beträgt mindestens 1000 Euro. Der Fahrer des verursachenden Autos, ein Mann mit kurzen wohl braunen Haaren hielt nach dem Unfall nicht an. Wo steht seit Montagabend ein dunkler Van, ein VW Touran oder ein ähnliches Fahrzeug mit einem frischen Unfallschaden am linken Außenspiegel? Wer hat den Unfall in der Wittgensteiner Straße noch beobachtet? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Verlorener Stein verursacht Reifenschaden

Niederweimar -

Welches Fahrzeug verlor vor Montag, 09. März, 08.35 Uhr, auf der Bundesstraße 3 zwischen Gießen und Marburg nahe der Abfahrt nach Niederweimar einen Stein von der Ladefläche? Die Polizei geht derzeit zumindest von einem solchen Ladungsverlust aus. Ein Autofahrer fuhr über diesen ca. 15 Zentimeter durchmessenden Stein und beschädigte sich dabei den vorderen linken Reifen und die Felge, möglicherweise auch den Unterboden. Der Schaden beträgt etwa 600 Euro. Sachdienliche Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

