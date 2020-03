Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Vortest positiv - Führerschein beschlagnahmt;Unfallflucht - Unfallort nicht geklärt - Wichtiger Zeuge gesucht;Hoher Schaden an BMW Mini;Einbrecher nimmt zwei Wohnwagen ins Visier;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Vortest positiv - Führerschein beschlagnahmt

Marburg: Am Mittwochmorgen, 11. März, kontrollierte die Polizei in der Afföllerstraße einen 25 Jahre alten Autofahrer. Bei der Überprüfung ergaben sich Anhaltspunkte auf den Konsum von Drogen. Der Vortest verlief auch dementsprechend positiv und zog eine Blutentnahme nach sich. Die von dem Mann vorgezeigte ausländische Fahrerlaubnis ist zudem in Deutschland nicht gültig. Die Ordnungshüter beschlagnahmten den Führerschein und stellten vorsorglich den Fahrzeugschlüssel sicher. Der junge Mann durfte nach Abschluss der behördlichen Maßnahmen wieder gehen.

Unfallflucht - Unfallort nicht geklärt - Wichtiger Zeuge gesucht

Marburg/Wetzlar: Die Gesamtumstände einer Unfallflucht zwischen Dienstag, 3. März, 15.15 Uhr und Donnerstag, 5. März, 14.30 Uhr, sind schon etwas ungewöhnlich. Für das Unfallgeschehen kommen drei Örtlichkeiten in Betracht. Zudem suchen die Beamten einen wichtigen Zeugen, der mit dem Finger ein Kennzeichen auf dem verschmutzten Lack des beschädigten Wagens schrieb. Die betroffene Autofahrerin bemerkte am Donnerstagnachmittag, 5. März, auf dem Parkplatz des Uni-Klinikums in Marburg in der Baldinger Straße, Parkdeck P 2, einen frischen Schaden an ihrem weißen Golf hinten links. Direkt daneben sah sie auf der verschmutzten Oberfläche der Karosserie ein mit dem Finger geschriebenes Kennzeichen. Die Polizei sicherte im Nachgang an dem Golf grüne Lackpartikel des mutmaßlichen Verursachers. Die Ermittlungen zu dem hinterlassenen Kennzeichen dauern derzeit noch an. Neben der Uni-Klinik in Marburg kommen der Parkplatz des Klinikums in Wetzlar sowie der Robert-Koch-Weg in Wetzlar, in Nähe eines Schwimmbades, in Betracht. Die Polizei sucht dringend nach dem Zeugen, der den handschriftlichen Hinweis am Golf hinterließ. Der Schaden beträgt 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Unfallflucht-Ermittlungsgruppe der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Hoher Schaden an BMW Mini - Zeugen gesucht

Dautphetal-Wolfgruben: Der Unbekannte war am Dienstagnachmittag, 10. März, von Eckelshausen in Richtung Dautphe unterwegs und touchierte die komplette linke Seite eines geparkten weißen BMW Mini. Bei dem Unfall, der sich zwischen 15.30 und 17.15 Uhr in der Straße "In Wolfgruben" ereignete, entstand ein Schaden von 3000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallverursacher machen können. Hinweise nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

Einbrecher nimmt zwei Wohnwagen ins Visier

Bad Endbach: Zwei Wohnwagen vor einem Wochenendhaus in der Straße "Am Waldweg" gerieten zwischen Montag, 9. März, 10.15 Uhr und Dienstag, 10. März, 12 Uhr, in das Visier eines Einbrechers. Ein Wagen hielt den Hebelversuchen des Unbekannten stand. Derzeit ist nicht bekannt, ob der Täter Beute machte. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Randalierer hinterlässt hohen Schaden

Marburg: In der Nacht auf Dienstag, 10. März, verursachte ein Rowdy im Damaschkeweg einen Schaden von 4000 Euro. Der Unbekannte zerkratzte den Lack eines weißen Peugeot und suchte dann das Weite. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Zaun beschädigt und abgehauen

Lahntal-Göttingen: Einen Schaden von 2300 Euro hinterließ ein Verkehrsteilnehmer am Dienstag, 10. März, zwischen 13 und 14 Uhr. Der Unbekannte fuhr in Richtung Marburg, kam nach rechts von der Straße ab und krachte gegen den Zaun eines Anwesens in der Frankenberger Straße. Aufgrund der Spurenlage dürfte ein Lkw für das Geschehen verantwortlich sein. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421-4060, entgegen.

