POL-MA: Neckargemünd: Sachbeschädigung in der Stephen-Hawking-Schule Neckargemünder Beamte ermitteln und suchen dringend Zeugen

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In mehrere Häuser der Stephen-Hawking-Schule in der Straße "Im Spitzerfeld" begaben sich in der Zeit zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen bislang unbekannte Täter und richteten ein Bild der Verwüstung an. Abflüsse der Toiletten wurden mit Papiertüchern verstopft und Stockwerke geflutet. Zudem verstreuten die Unbekannten Papiertücher, beschädigten Türen wie auch Deckenleuchten, rissen Seifenspender und Papierkörbe von den Wänden, so dass beträchtlicher Sachschaden entstanden sein dürfte.

Der Sachschaden an den beschädigten Türen dürfte sich ersten Angaben zufolge auf mehrere tausend Euro belaufen.

Am Mittwochmorgen wurde die Beschädigungen festgestellt und umgehend die Neckargemünder Polizei kontaktiert.

Die Ermittlungen der Beamten dauern derzeit noch an. Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel.: 06223/9254-0, zu melden.

