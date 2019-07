Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Nach Schlägerei Zeugen gesucht

Heidelberg / Rhein-NEckar-Kreis (ots)

Am späten Mittwochabend kam es in der Karlsruher Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung - ein 28-Jähriger wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Eine Zeugin beobachtete um 21:45 Uhr eine Schlägerei am Taxistand Karlsruher Straße Ecke Römerstraße. Dabei schlugen mehrere Personen auf den 28-Jährigen ein, der dann zusammensackte und auf dem Boden lag. Die Täter, bei denen es sich um zehn bislang unbekannte Männer halten soll, flüchteten danach. Der Verletzte musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Was genau geschehen war, konnte er bislang nicht sagen. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter 06221 34180 an die Ermittler zu wenden.

