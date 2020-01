Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Gartenanlage

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 10.01.2020 bis 12.01.2020 in ein Gartenhaus einer Gartenanlage in der Brunckstraße ein. Die Eingangstür wurde gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Innern wurden zwei Flaschen Bier und ein Flasche Wodka gestohlen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 150 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

