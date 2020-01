POL-PPRP: Insassen bei Auffahrunfall verletzt

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zum einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, kam es gestern am 12.01.2020, kurz vor 12.30 Uhr. Der 26-jährige Fahrer eines Peugeot 107 befuhr hinter einem VW Lupo die Bruchwiesenstraße. In Höhe des Knappenwegs wollte die 24-jährige VW-Fahrerin nach links in diesen abbiegen. Wegen Gegenverkehr musste sie ihren Wagen abbremsen. Der 26-Jährige bemerkte dies nicht und fuhr auf den VW auf. Sowohl die Fahrerin als auch ihre 21-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

