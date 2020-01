Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handtasche in Ludwigshafen aus PKW gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 12.01.2020, gegen 04:20 Uhr, bemerkte eine 21-jährige Frau aus Mannheim, nach einem Diskothekenbesuch in der Innenstadt von Ludwigshafen, den Diebstahl ihrer Handtasche. Diese hatte sie am Vorabend, gegen 23:50 Uhr, in ihrem Wagen zurückgelassen. Den PKW parkte sie am Wendehammer in der Roonstraße in Ludwigshafen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Für sachdienliche Hinweise wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 (Telefonnummer: 0621-963 2122; E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de).

