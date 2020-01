Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wucher durch Handwerker

Ludwigshafen - Oppau (ots)

Am Samstag den 11.01.2020 kam es aufgrund eines technischen Defekts zu einem Stromausfall bei einer Familie aus Oppau. In ihrer Not suchten sie mittels einer Internetsuchmaschine nach einem Notdienst. Sie kontaktierten schließlich eines der erstgenannten Suchergebnisse, in welchem der Eindruck erweckt wurde, die Firma sei ortsansässig. Zwei Handwerker erschienen vor Ort und behoben den Schaden in kurzer Zeit. In der Folge wurde eine Rechnung ausgestellt, welche sich auf fast 1000,-EUR belief und von der Familie gezahlt wurde.

Die Polizei bittet um besondere Aufmerksamkeit bei der Vergabe und Anforderung von Handwerkern außerhalb der üblichen Geschäftszeiten. Nutzen Sie regionale und bekannte Firmen, mit denen sie vorab die entstehenden Kosten abklären.

