Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in die Kantine des St.-Josef-Hospitals

Hagen (ots)

Am Sonntag, 24.03.2019, verständigte eine Angestellte des St.-Josef-Hospitals die Leitstelle der Polizei. Als sie die Kantine des Krankenhauses betrat, bemerkte sie, dass der gesamte Küchen- und Kassenbereich verwüstet war. Einbrecher hatten sich offenbar zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 13:00 Uhr, Zugang zur Kantine verschafft. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten sie mindestens Bargeld stehlen. Wie genau die Unbekannten in den Bereich des Krankenhauses eindrangen, ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen am Tatort. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell