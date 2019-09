Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Bad Herrenalb - In Thermalbad eingebrochen und Auto gestohlen

Bad Herrenalb (ots)

Von Freitag auf Samstag ist in ein Thermalbad in Bad Herrenalb eingebrochen worden, wobei ein Pkw-Diebstahl vom dortigen Parkplatz wohl im Zusammenhang stehen könnte.

Im Zeitraum von Freitag, 19.30 Uhr, bis Samstag, 12.30 Uhr, haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das an der Schweizer Wiese gelegene Thermalbad verschafft. Im dortigen Büro wurden Schränke sowie Schubladen geöffnet und durchwühlt, wobei derzeit noch nicht abschließend gesagt werden kann, ob etwas entwendet wurde. Wie am Samstagnachmittag festgestellt wurde, ist auch ein über mehrere Tage auf dem zugehörigen Parkplatz abgestellter Suzuki-Vitara entwendet worden. Am türkisfarbenen Fahrzeug mit großem Schiebedach waren die Kennzeichen KA-GM 1316 angebracht. Wer hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter 07051/1610 oder dem Polizeiposten Bad Wildbad unter 07081/939011 in Verbindung zu setzen.

