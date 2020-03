Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Blutentnahme beim Fahrer - Auto wirtschaftlicher Totalschaden;Reh bringt Straftat ans Tageslicht;Nur Hinweis auf Anhängerkupplung- Polizei sucht Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Blutentnahme beim Fahrer - Auto wirtschaftlicher Totalschaden

Wohratal- B 3: Alkoholisiert und offenbar zu schnell war ein Autofahrer am Sonntagabend, 15. März, 19.50 Uhr, auf der Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Kassel unterwegs. Beim Einfahren in Halsdorfer Kreisel fuhr er mit seinem Audi über den bepflanzten Hügel in der Mitte und kam erst auf der gegenüberliegenden Seite zum Stillstand. An seinem Wagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Senior wurde von einem Rettungswagen vorsorglich zur Untersuchung in die Uni-Klinik gebracht. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und stellte den Führerschein sicher.

Reh bringt Straftat ans Tageslicht

Weimar/Lahn- B 255: Eigenen Angaben zufolge wollte der 55-jährige Autofahrer am Sonntagabend, 15. März, auf der Bundesstraße 255 einem Reh ausweichen. Bei dem starken Brems- und Ausweichmanöver krachte der Mann mit seinem Nissan gegen die Leitplanke und kam anschließend auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Ordnungshüter fest, dass die angebrachten Kennzeichen nicht für den Nissan ausgegeben sind. Den Fahrer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauchs. Der Unfallschaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro.

Nur Hinweis auf Anhängerkupplung- Polizei sucht Zeugen

Bad Endbach- Hartenrod: Eine Anhängerkupplung dürfte den Schaden an einem abgestellten blauen Opel Corsa auf dem Parkplatz in der Hauptstraße verursacht haben. Der Unbekannte fuhr bei dem missglückten Rangiermanöver am Freitag, 13. März, zwischen 12.30 und 17.20 Uhr, gegen die vordere Stoßstange des Opels und hinterließ einen Schaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461/92950.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell