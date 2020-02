Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall auf der B 208

Ratzeburg (ots)

28. Februar 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 27.02.2020 - Harmsdorf

Am 27.02.2020, gegen 19:55 Uhr, kam es auf der B 208 Höhe Harmsdorf, beim Zubringer auf die B 207, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen war eine 47-jährige aus Einhaus mit einem Ford Mondeo auf der B 208 aus Berkenthin kommend in Richtung Ratzeburg unterwegs. Ihr entgegen kam ein 38-jähriger Koberger mit einem VW Touareg, der auf den Zubringer zur B 207 in Fahrtrichtung Mölln abbiegen wollte. Der Touareg kollidierte mit dem bevorrechtigen Ford der 47-jährigen, wobei sich die Geschädigte schwere Verletzungen zuzog und umgehend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Touareg-Fahrer blieb unverletzt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 7.000 Euro.

