Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Einbruch in Einfamilienhaus

Georgsmarienhütte (ots)

In der Straße Im Erlengrund hebelten am Dienstag, zwischen 13:00 und 19:00 Uhr, Unbekannte ein Fenster auf. Im Gebäude wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei nichts entwendet. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Telefon. 05401/879500.

