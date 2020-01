Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Bad Laer (ots)

Am Birkhahnweg wurde ein 79-Jähriger am Mittwochnachmittag Opfer eines Trickdiebstahls. Der ältere Herr wurde gegen 14.30 Uhr im Hof eines Wohnhauses von einem Unbekannten angesprochen und um eine Münze für einen Einkaufswagen gebeten. Da der hilfsbereite Senior kein Kleingeld in seinem Portemonnaie hatte, bot er dem Fremden an, mit in seine Wohnung zu kommen. In der Wohnung gab er dem Unbekannten zwei Geldstücke, von denen der Mann eine Münze zurück in die Geldbörse des 79-Jährigen steckte. Anschließend verließ der Unbekannte die Wohnung und der Senior musste kurz darauf feststellen, dass ihm das Scheingeld aus dem Portemonnaie gestohlen worden war. Der Täter wurde als ca. 1,68 m groß und kräftig beschrieben. Er war etwa 30 bis 50 Jahre alt, hatte kurze, graue Haare (Halbglatze/Haarkranz) und trug eine Jeans und eine Jacke. Nachbarn des 79-Jährigen beobachteten, dass der Täter zum Parkplatz des ehemaligen Verbrauchermarktes ging und dort in ein Auto stieg. Bei dem Pkw soll es sich um einen älteren, silberfarbenen Audi (Coupé) gehandelt haben. Die Polizeistation in Bad Laer ist an Hinweisen zu dem Trickdiebstahl interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05424/8831 entgegen.

Die Polizei empfiehlt, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Unangemeldete, fremde Besucher sollten Sie sich vor dem Öffnen der Tür durch einen Türspion oder einem Blick aus dem Fenster ansehen. Sofern eine Türsprechanlage vorhanden ist, sollten Sie diese benutzen. Weiterhin ist es ratsam, bei unbekannten Personen Nachbarn hinzuzuziehen und sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch (durch laute Ansprache/Hilferuf) zu wehren.

