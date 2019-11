Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Boppard vom 01.11.2019-03.11.2019

Boppard (ots)

Einbruchdiebstahl aus Kühlwagen

In der Zeit vom 01.11.2019, 11:25h- 02.11.2019, 12:00h wurde an der Grillhütte Waldesch ein Getränkekühlwage abgestellt. Dieser wurde im genannten Zeitraum aufgebrochen. Aus dem Wagen wurden diverse Getränke entwendet.

Nötigung zum Nachteil einer Mitarbeiterin des Forstamtes Boppard

Eine Mitarbeiterin des Forstamtes Boppard führte am 02.11.2019 gegen 14:00h im Bereich Pfalzfeld eine Kontrolle von Pilzsammlern durch. Dabei wird sie durch Personen, die sie kontrollieren wollte widerrechtlich fotografiert. Weiterhin hätte man ihr nahegelegt, es sich gut zu überlegen, ob sie eine Anzeige erstatten wird. Gegen die mutmaßlichen Täter wird ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Nötigung eingeleitet.

Körperverletzung & Sachbeschädigung in Kiosk

Am 02.11.2019, gegen 15:30h ist es in einem Kiosk im Bereich der Oberstraße in Boppard zu einem Streit zwischen zwei augenscheinlich alkoholisierten Personen gekommen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der Inhaber des Kioskes mit einem Feuerzeugständer beworfen und dadurch leicht verletzt. Der Geschädigte brachte die Anzeige erst später zur Anzeige.

Widerstandshandlung im Bahnhof Boppard

Am 02.11.2019, gegen 18:34h wird im Bereich des Bahnhofs Boppard eine Person angetroffen, welche einer notwendigen medizinischen Behandlung zugeführt werden sollte. Zu dieser Behandlung wollte er sich zunächst durch einen Bekannten bringen lassen, entfernte sich dann allerdings bei günstiger Gelegenheit aus dessen Fahrzeug. Der Bekannte informierte daraufhin die Polizei. Diese konnte die Person im Bereich des Bahnhofs Boppard antreffen. Bei Erkennen der Beamten belegte der Gesuchte diese mit einer Kanonade verbal aggressiver Äußerungen. Dabei verwandt er unter Anderem verfassungswidrige Zeichen. Im Verlauf der nun folgenden Ingewahrsahmnahme spuckte er die Polizeibeamten an und musste gefesselt werden. Die Person wurde im Verlauf des Abends durch einen Rettungswagen und polizeilicher Begleitung in eine Fachklinik verbracht.

Rückfragen und Hinweise bitte an:



Polizeiinspektion Boppard



Telefon: 06742-8090

piboppard@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell