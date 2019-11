POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Andernach für das Wochenende 01.11., 12:15 Uhr bis 03.11.2019, 10:00 Uhr

Polizeidirektion Koblenz

Pressemeldung der Polizeiinspektion Andernach für das Wochenende 01.11., 12:15 Uhr bis 03.11.2019, 10:00 Uhr

Andernach (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden Bereich Mülheim-Kärlich Am Samstag 02.11., gegen 11:50 Uhr ereignete sich auf der B9 in Fahrtrichtung Bonn, auf Höhe der Anschlussstelle der BAB48 ein Verkehrsunfall, wobei mehrere Personen verletzt wurden. Aufgrund von verkehrsbedingtem Rückstau musste der 32-jährige Fahrer eines PKW seine Fahrt verlangsamen. Nach Angaben von unbeteiligten Zeugen sowie dem derzeitigen Ermittlungsstand erkannte dies ein 61-jähriger Fahrer eines Kleintransporters zu spät und fuhr auf den PKW auf. Hierdurch wurde der Fahrer des Kleintransporters schwer sowie die zwei Insassen des PKW leicht verletzt. Ein im PKW befindlicher Säugling wurde, aufgrund der vorbildlichen Sicherung, nicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen, da nur ein Fahrstreifen in Richtung Bonn zur Verfügung stand. Einbruch in Wohnhaus Am Abend des 02.11. kam es zwischen ca. 19 Uhr und 22 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Kurfürstenstraße in Mülheim-Kärlich. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zugang in das Objekt und durchwühlten mehrere Schränke. Bislang ist nicht bekannt ob Wertgegenstände entwendet wurden. Zeugen, welche Beobachtungen oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle unter 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Versuchter Einbruch in Firmengebäude In der Zeit zwischen dem 31.10. und dem 02.11. kam es zu einem Einbruchsversuch in die Filiale einer Autovermietung in der Straße Am Hahnenberg im Industriegebiet Mülheim-Kärlich. Trotz des brachialen Vorgehens gelang kein Zutritt in das Gebäude. Auch hier werden mögliche Zeugen gebeten sich unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de mit der Polizei Andernach in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Andernach

Zarges, POK

Telefon: 02632-9210

piandernach@polizei.rlp.de



