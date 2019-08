Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte Täter treten Wohnungstür ein - Elektrogeräte gestohlen

Münster (ots)

Unbekannte Täter brachen am Montag (26.08., zwischen 8:47 und 15:00 Uhr) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Goerdelerstraße ein und erbeuteten mehrere elektronische Geräte.

Die Unbekannten verschafften sich auf bisher unbekannte Weise Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus. Sie begaben sich in die siebte Etage und traten die Wohnungstür ein. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten zwei Laptops, zwei Festplatten und zwei Kontroller einer Playstation 4. Anschließend verschwanden sie mit der Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Benita Giehler

Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

