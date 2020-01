Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Zwei Verletzte bei Unfall auf der B51

Bohmte (ots)

Am späten Montagabend kam es auf der Bremer Straße (B51, Landesgrenze zu NRW) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der Fahrer eines Hyundai war gegen 17.10 Uhr in Richtung Bohmte unterwegs und bog nach links in die Straße Klingenhagen ab. Dabei übersah der 29-Jährige Stemweder einen auf der Bundesstraße in Richtung Diepholz fahrenden Audi A4 und stieß beim Abbiegen nahezu frontal mit diesem zusammen. Sowohl der Unfallverursacher als auch der 70-jährige Lemförder im Audi zogen sich dabei leichte Verletzungen zu und wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden, die Bundesstraße musste im Zuge der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten teilweise voll gesperrt werden.

