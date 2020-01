Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Unbekannte Frau mit großem Hund gesucht

Bad Rothenfelde (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich am frühen Sonntagmorgen auf der Straße Im Kleinen Feld ereignete. Gegen 01:20 Uhr musste eine Fußgängerin mit ihrem Hund einem auf der Straße stehenden Opel Zafira über den Seitenstreifen ausweichen. Die Unbekannte war über den abgestellten Wagen offenbar so erbost, dass sie mit einer Taschenlampe gegen das Auto schlug und diesen dadurch beschädigte. Wer Hinweise zu der Täterin und/oder dem einem Bernhardiner ähnelnden braunen Hund geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Bad Rothenfelde. Telefon: 05424-5326.

