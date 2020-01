Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrraddiebstahl an der Katharinenkirche

Osnabrück (ots)

An der Katharinenkirche wurde durch Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagabend ein schwarzes E-Bike entwendet. Das Herrenrad der Marke Haibike, Modell Trekking 5.0, war mit einem Faltschoss an einem Metallbügel angeschlossen gewesen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrades geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2215 oder -3203.

