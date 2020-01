Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Fußgängerin angefahren- dunkler SUV flüchtete

Ankum (ots)

Am Montagmorgen, gegen 07:55 Uhr, fuhr ein dunkler Geländewagen auf der Nonnenberger Straße (Verbindung zwischen Sitter Weg und Druchhorner Straße) an einer Fußgängerin vorbei und touchierte die 28-Jährige dabei mit dem rechten Außenspiegel. Durch den Zusammenstoß erlitt die Fußgängerin leichte Verletzungen und wurde im Krankenhaus behandelt. Das Fahrzeug wurde am Außenspiegel beschädigt. Nach dem Unfall stieg die Autofahrerin kurz aus und rief der Verletzten etwas zu, fuhr anschließend jedoch einfach weiter. Die Unfallverursacherin war etwa 50 Jahre alt, circa 170cm groß und hatte dunkelblonde Haare. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück. Telefon: 05439-9690.

