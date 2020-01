Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unfallflucht in Lüstringen

Osnabrück (ots)

An der Albert-Schweitzer-Straße, kurz vor der Einmündung Ernst-Reuter-Straße, ereignete sich zwischen Sonntagabend (23 Uhr) und Montagmorgen (09 Uhr) eine Unfallflucht. Ein Autofahrer touchierte einen am Fahrbahnrand abgestellten blauen VW Polo und beschädigte den Kleinwagen. Anschließend setzte der oder die Unbekannte seinen Weg mit einem roten/orangefarbenen Fahrzeug fort, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215.

