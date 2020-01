Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Wellingholzhausen: Einbruch in Werkstatt

Melle (ots)

In der Zeit von Sonntagmittag bis Montagmorgen hebelten unbekannte Täter ein Fenster zur Werkstatt eines Fachbetriebes für Bodenbeläge in der Straße Zur Fünte auf. In der Folge sahen sich die Täter in den Räumlichkeiten um und nahmen diverses Werkzeug sowie schwere Maschinen mit. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Melle unter der Rufnummer 05422-920600.

