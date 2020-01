Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nortrup - Auto auf Parkplatz angefahren und beschädigt - Verursacher flüchtet

Nortrup (ots)

Auf einem Firmenparkplatz in der Straße Kleine Heide beschädigte ein unbekannter Autofahrer zwischen Sonntagabend (21 Uhr) und Montagmorgen (05 Uhr) einen schwarzen Kia und flüchtete. Der oder die Flüchtige stieß vermutlich beim Rangieren gegen das Auto und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Polizei in Bersenbrück bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 05439/9690 entgegen.

