Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht auf der Pagenstecherstraße

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagnachmittag auf der Pagenstecherstraße in Höhe des KiK-Marktes ereignete. Ein weißer Lkw mit Anhänger war gegen 16.25 Uhr in Richtung stadteinwärts unterwegs und touchierte beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen einen dort fahrenden schwarzen Mercedes. Der Verursacher fuhr danach weiter und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Der Anhänger des Lkw hatte vermutlich lettische Kennzeichen (LV). Zeugen des Vorfalls melden sich bitte beim Unfalldienst der Polizei. Telefon: 0541/327-2215.

