Wallenhorst - Festnahme eines Exhibitionisten und Wohnungseinbrechers - ein Polizeibeamter schwer verletzt

Am Samstag wurde die Polizei gegen 19 Uhr in den Brunnenweg nach Wallenhorst, Ortsteil Rulle, gerufen. In einem Einfamilienhaus hatte die Alarmanlage ausgelöst. Die Beamten stellten Einbruchspuren fest. Noch bevor das Haus umstellt werden konnte, flüchtete ein männlicher Täter durch angrenzende Gärten in unbekannte Richtung. Später gab es Hinweise darauf, dass der Täter mit einem E-Bike floh. In diesem Fall sucht die Polizei nach Zeuge, die verdächtige Gegenstände auf ihrem Grundstück gefunden haben. Dabei könnte es sich um Einbruchswerkzeug handeln. Ebenso werden Zeugen gebeten, die ein fremdes E-Bike im Bereich des Brunnenweges sahen, sich bei der Polizei Bramsche unter der Rufnummer 05461 / 915300 zu melden.

Gegen 22:10 Uhr meldete sich bei der Osnabrücker Polizei eine Frau, die Opfer eines Exhibitionisten im Bereich des Theaters in Osnabrück geworden war. Sie konnte den Täter gut beschreiben und eine Streifenwagenbesatzung stellte die beschriebene Person nur Minuten später im Bereich des Erich-Maria-Remarque-Rings auf einem E-Bike fest. Der Verdächtige floh, sobald er die Beamten sah.

Auf einem Verbindungsweg für Radfahrer, zwischen der Lohstraße und der Jakobstraße, stellte sich ein Polizeibeamter dem flüchtenden Mann in den Weg. Dieser fuhr mit vollem Tempo auf den Beamten zu und schlug ihm beim Vorbeifahren mit der Faust ins Gesicht. Dem Beamten gelang es trotzdem den Täter zu stoppen. Er konnte durch andere Beamte festgenommen werden. Durch den Faustschlag wurde der 34-jährige Polizeibeamte im Gesicht und am Auge so schwer verletzt, dass eine augenärztliche Notversorgung in einem Krankenhaus erfolgen musste.Der Beamte ist bis auf Weiteres nicht dienstfähig.

Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei dem Festgenommenen um den gesuchten Exhibitionisten, der seit Wochen sein Unwesen im Bereich Osnabrück trieb.

Bei einer Durchsuchung des Mannes, seiner Sachen und seiner Wohnräume, wurden zahlreiche Beweismittel gefunden. Unter anderem das Diebesgut aus dem Einbruch von 19 Uhr in Rulle. Weitere Beweismittel lassen vermuten, dass der Mann auch für mehrere andere Einbrüche im Bereich Wallenhorst / Rulle und Osnabrück infrage kommt.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 25-jährigen Mann, der für die Behörden kein Unbekannter ist. Er verfügt über einschlägige Vorstrafen und konsumiert Betäubungsmittel. Noch am Sonntag wurde der Verdächtige einem Haftrichter vorgeführt, dieser erließ einen Haftbefehl.

