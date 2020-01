Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Unbekannte entwenden Handtasche aus Pkw; Benefeld: Hoher Schaden nach Einbruch in zwei Schulen; Hodenhagen: Lokführer bemerkt brennenden Holzunterstand;

Heidekreis (ots)

20.01./Unbekannte entwenden Handtasche aus Pkw

Schwarmstedt: Am Montag, zwischen 14:05 und 14:40 Uhr beschädigten unbekannte Täter das Fahrerfenster eines in der Kirchstraße abgestellten Pkw Renault und entwendeten die auf dem Beifahrersitz abgestellte Handtasche. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Die Polizei Schwarmstedt nimmt unter Tel.: 05071/800350 Zeugenhinweise entgegen.

17.01. / Hoher Schaden nach Einbruch in zwei Schulen

Benefeld: Am Wochenende drangen unbekannte Täter gewaltsam in zwei Schulgebäude an der Cordinger Straße ein. Im Gebäude hebelten und traten sie mehrere Innentüren ein und durchsuchten die Büroräume. Insgesamt entstand ein Schaden von 7200 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Walsrode, Tel.: 05161/984480, zu melden.

20.01./ Lokführer bemerkt brennenden Holzunterstand

Hodenhagen: Der Lokführer eines passierenden Zuges bemerkte am Montag gegen 04:30 Uhr einen brennenden Holzunterstand in einem Garten im Brandenburger Weg und alarmierte die Feuerwehr, die das Feuer löschen konnte. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Schadenshöhe beträgt 1200 Euro. Hinweise werden an die Polizei in Soltau, Tel.: 05191/93800, erbeten.

17.01. / Kupferreste aus Rohbau gestohlen

Soltau: An einem Rohbau in der Harburger Straße traten Unbekannte am vergangenen Wochenende die Tür ein und entwendeten dort Kupferreste im Wert von 1500 Euro. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Soltau unter Tel.: 05191/93800.

20.01./ Farbschmierereien am Wohnhaus

Neuenkirchen: Montagabend zwischen 22:30 und 23:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Metalltür eines Wohnhauses im Drosselweg. Die Tür wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und mit orangefarbener Farbe bemalt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 150 Euro. Die Polizei Neuenkirchen bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 05193/982500.

11.01./ Polizei sucht Eigentümer des Fahrrades

Munster: Polizeibeamte kontrollierten am Samstag um 14:25 Uhr in der Bahnhofstraße einen Fahrradfahrer, der keinen Eigentumsnachweis für das von ihm genutzte Fahrrad erbringen konnte. Der tatsächliche Eigentümer des sichergestellten schwarzen Mountainbikes der Marke Bulls wird gebeten, sich bei der Polizei in Munster, Tel.: 05192/9600, zu melden.

