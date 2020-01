Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Gilten: Fußgänger lebensgefährlich verletzt; Walsrode: Frau mit Reizgas besprüht und beraubt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.01.2020 Nr. 1

19.01 / Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Gilten: Am Sonntagabend, gegen 22.35 Uhr kam es auf der Lindenstraße in Gilten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt wurde. Der 56jährige Giltener überquerte unvermittelt die Straße, lief vor ein Fahrzeug und wurde von diesem frontal erfasst und dabei schwerstverletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der 63jährige Pkw-Fahrer erlitt einen Schock und eine leichte Schnittwunde an der Hand.

17.01 / Frau mit Reizgas besprüht und beraubt

Walsrode: Am Freitagabend, gegen 20.20 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Getränkemarktes "Trinkgut", Lange Straße in Walsrode zu einem Raub. Zwei Unbekannte traten von beiden Seiten an ein Fahrzeug heran, in dem das 51jährige Opfer saß. Einer der Täter riss die Fahrertür auf und sprühte der Frau vermutlich Reizgas ins Gesicht, während der andere Täter die Beifahrertür öffnete und einen schwarzen Kunststoffkorb mit Portmonee und Handy entwendete. Die Täter flüchteten über einen Durchgang in den Fulde-Park. Der Korb wurde durch Spaziergänger an einem Waldstück bei Hollige bereits wieder aufgefunden. Täterbeschreibung: männlich, beide etwa 180 cm groß, schnell und sportlich, trugen dunkle Kleidung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

