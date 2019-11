Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Sechsjähriger durch Softairpistole verletzt

Duisburg (ots)

Zwei Kinder (8, 13) haben am Donnerstag (21. November, 16:15 Uhr) auf der Jägerstraße mit Softairpistolen auf Fußgänger geschossen. Sie trafen einen Sechsjährigen am Bein. Die Mutter des verletzten Jungen wollte selber mit ihm zum Arzt gehen. Im Rahmen der Fahndung konnten die alarmierten Polizisten die Schützen an einer Telefonsäule ausmachen. Sie waren gerade dabei, ihre Waffen neu zu laden. Die Beamten stellten die Pistolen sicher und brachten die Kinder zu ihren Eltern nach Hause. Woher die Jungen die Sortairpistolen hatten, konnte noch nicht geklärt werden. Die Polizisten erstatteten trotz der Strafunmündigkeit der Kinder eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (jg

