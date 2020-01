Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Oerbke: Körperverletzung im Ankunftszentrum; Nienhagen: Frau mit Waffe bedroht; Soltau: Bienenbeute gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.01.2020 Nr. 2

20.01 / Körperverletzung im Ankunftszentrum

Oerbke: Im Ankunftszentrum kam es am Montagmorgen zu einer wechselseitigen, einfachen Körperverletzung zwischen einem Bewohner und einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Hintergrund der Auseinandersetzung waren Verzögerungen bei der Auszahlung von Sozialleistungen durch die Landesaufnahmebehörde (LAB). Etwa 100 Bewohner hatten sich vor dem abgesperrten Bereich der LAB versammelt, von denen einer über die Absperrung kletterte und von dem Mitarbeiter festgehalten wurde. Beide Beteiligte blieben bei dem anschließenden Gerangel unverletzt. Etwa 15 Bewohner waren angesichts der Situation aufgebracht, sodass Polizeibeamte durch ihre Präsenz deeskalierend eingreifen mussten, bis sich die Lage beruhigte. Zu weiteren Straftaten kam es nicht.

20.01 / Frau mit Waffe bedroht

Nienhagen: In der Nacht zu Montag kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Rodewalder Straße zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 29jähriger Mieter festgenommen wurde. Der Mann hatte bei seiner Nachbarin an der Terrassentür geklopft und - als die Tür geöffnet wurde - der Frau eine Schusswaffe an den Kopf gehalten. Auf diese Weise wollte er offensichtlich sein Missfallen über eine zuvor gestellte Beschwerde der Frau wegen Ruhestörung Nachdruck verleihen. Im direkten Anschluss trat er gegen die Scheibe der Terrassentür und zerstörte dabei die Verglasung. Polizeibeamte trafen den Täter in seiner Wohnung an, wo sie vier sogenannte Anscheinswaffen (Softair), darunter auch die Tatwaffe, sicherstellten. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,37 Promille. Im Anschluss daran zeigte er sich unkooperativ und widersetzte sich den Anordnungen der Polizeibeamten. Mit einfacher körperlicher Gewalt wurde er zu Boden gebracht und mit Handschellen fixiert. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten Strafverfahren ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann nach Hause entlassen.

19.01 / Bienenbeute gestohlen

Soltau: Unbekannte entwendeten von einem umfriedeten Grundstück am Wiedinger Weg in der Zeit zwischen dem 05.01. und 19.01.2020 eine Bienenbeute. Bereits im Sommer wurde am selben Ort ebenfalls ein solcher Diebstahl begangen. Der Gesamtwert wird auf rund 600 Euro geschätzt. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

