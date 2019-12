POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.12.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen: Blumenkübel umgeworfen und Weihnachtsschmuck beschädigt

Mit Zerstörungswut zog eine bislang unbekannte Person vermutlich am Dienstagabend durch die Buchener Marktstraße. Insgesamt vier Blumenkübel wurden umgeworfen und beschädigt. Zu Bruch gingen auch mehrere Christbaumkugeln, die an den dortigen Weihnachtsbäumen angebracht waren. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

