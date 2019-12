Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.12.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mudau-Steinbach: Motorradfahrer verletzt - Unfallverursacher geflüchtet

Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls in Steinbach, bei dem am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer verletzt wurde. Der Unbekannte befuhr mit seinem PKW die Mudauer Straße in Richtung Mudau und geriet mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur. Dort kamen zwei Leichtkraftradfahrer entgegen, die stark bremsen und ausweichen mussten, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Einer der beiden 16 Jahre alten Mopedlenker stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An seiner Kawasaki entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter. Von seinem Auto ist nur bekannt, dass es silberfarben ist. Eventuell handelte es sich um einen VW Polo. Hinweise gehen an das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040.

Rosenberg: Schuppen in Flammen

Ein Schuppen brannte am Dienstagmittag in der Rosenberger Hauptstraße. Die angerückte Feuerwehr hatte die Flammen rasch gelöscht und verhinderte ein Ausbreiten des Brandes. Ein Nachbar, der den Brand entdeckte, versuchte zu löschen und verletzte sich dabei leicht. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die Brandursache ist unklar.

Haßmersheim: Unfallflucht durch Feldwegfahrer

Ein Unbekannter richtete in der Zeit zwischen dem Samstag der vergangenen Woche und diesem Dienstag über 6.000 Euro Sachschaden an, als er in Haßmersheim gegen einen Zaun fuhr. Der Unfallverursacher war auf einem Feldweg hinter dem Areal einer Metallbau-Firma im August-Läpple-Weg unterwegs. Nach einer Linkskurve kam sein Auto vom Feldweg ab und fuhr vier Pfosten und etwa 16 Meter Zaun um. Anschließend flüchtete er, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei fand an der Unfallstelle den Beifahreraußenspiegel und die Verkleidung eines Nebelscheinwerfers vom Verursacherfahrzeug. Die Ermittlungen der Beamten ergaben, dass es sich bei dem PKW um einen schwarzen Mercedes der B-Klasse handelt. Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090.

Billigheim: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zwei Fahrzeuginsassen wurden bei einem Unfall in Billigheim am Dienstagmorgen verletzt. Eine 49-Jährige hielt mit ihrem VW Golf verkehrsbedingt auf der Schefflenztalstraße an. Eine von hinten heranfahrende 44-Jährige sah dies offenbar zu spät, so dass ihr VW Jetta gegen das Heck des Golfs prallte. Die Fahrerin und der 44 Jahre alte Beifahrer des Golfs erlitten leichte Verletzungen. Beide PKW wurden so stark beschädigt, dass sie vom Abschlepper aufgeladen werden mussten.

Mosbach: Auf Arztpraxis geschossen

Das Fenster einer Arztpraxis in Mosbach war am Wochenende das Ziel eines Heckenschützen. In der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen schoss der Unbekannte wahrscheinlich mit einem Luftdruckgewehr auf das Fenster des Behandlungszimmers in dem Gebäude im Gartenweg. Das Geschoss drang nicht durch, sondern verursachte nur ein Loch in der äußeren Scheibe. Der angerichtete Sachschaden liegt bei rund 3.000 Euro. Die Polizei hofft auf Zeugen, die sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, melden möchten.

Mosbach: Zu zweit einen anderen krankenhausreif geschlagen

Weil ein junger Mann in einem amerikanischen Restaurant in Mosbach eine Jugendliche anrempelte, kam es zu einem "Wortgefecht" zwischen dem Unbekannten, seinem Begleiter und dem 19-jährigen Freund der 14-Jährigen. Etwas später, gegen 15.30 Uhr, trafen die Gruppen vor einem Drogeriemarkt in der Straße An der Bachmühle wieder aufeinander. Nach einem kurzen Wortwechsel schlugen beide Unbekannte auf ihren Widersacher ein, bis sich mehrere Passanten und Mitarbeiterinnen des Marktes näherten. Dann sind sie raschen Schrittes in Richtung Bahnhof weggegangen. Einer der beiden hatte Blut an der Stirn. Ob er sich auch verletzte oder ob es sich um Blut seines Opfers handelte, ist unklar. Der 19-Jährige musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Einer der Täter ist etwa 20 Jahre alt, 1,90 Meter groß und blond. Er trug einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer marineblauen Weste und weißen Nike-Schuhen. Der andere ist etwas jünger und 1,70 Meter groß. Er trug einen weißen Pullover. Hinweise auf das Duo gehen an das Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 12

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell