Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau- Radfahrer nach Verkehrsunfall flüchtig

Bedburg-Hau (ots)

Am Freitag (4. Oktober 2019) gegen 07.50 Uhr kam es an der Kreuzung Uedemer Straße/ Schmelenheide zu einem Verkehrsunfall mit zwei PKW und einem Radfahrer. Ein unbekannter Radfahrer fuhr bei Rotlicht über die Uedemer Straße in Richtung Hauer Straße, als eine 26-jährige Frau aus Isselburg mit ihrem PKW von der Hauer Straße nach rechts auf die Uedemer Straße einbog. Die 26-Jährige konnte durch abruptes bremsen einen Zusammenstoß verhindern. Eine 59-jährige Frau aus Bedburg-Hau fuhr der stark bremsenden 26-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Isselburgerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Der Radfahrer, der unerlaubt die Unfallstelle verließ, soll zwischen 30- 40 Jahre alt sein, hat eine normale Statur und trug zur Unfallzeit eine blaue Jeans sowie eine rote Regenjacke.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

