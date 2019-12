POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.12.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Eppingen: Autofahrerin verletzt

Zur ambulanten Behandlung musste der Rettungsdienst am Dienstagmorgen eine verletzte Frau ins Krankenhaus bringen. Die 58-Jährige war mit ihrem VW Up von Eppingen in Richtung Elsenz unterwegs, als der Wagen in einer Linkskurve aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro.

Güglingen: Hoher Sachschaden - Verursacher weg

Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls in Güglingen, der an einem geparkten VW Golf über 3.000 Euro Sachschaden hinterließ. Eine 29-Jährige stellte ihren PKW am Montagabend, kurz nach 18 Uhr in der Seestraße, vor dem Gebäude Nummer 1, ab. Als sie am Dienstagmorgen zu dem Wagen zurückkam, war dieser an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090.

Nordheim: Blutende Frau auf der Straße

Eine Passantin meldete am Dienstagmorgen der Polizei, dass ihr auf der Schwaigerner Straße in Nordheim soeben eine blutende Frau entgegengelaufen sei und erzählt habe, sie sei von einem Mann mit einem Messer angegriffen worden. Wie sich herausstellte hatte die 23-Jährige nicht nur Schnittverletzungen, sondern auch eine Fraktur, die ihr offensichtlich zugefügt wurde. Sie musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik gefahren werden. Als Tatverdächtiger wurde ein 31-Jähriger ermittelt. In dessen Zimmer in einer Obdchlosenunterkunft fanden die Beamten nicht nur jede Menge Blutspuren sondern auch eine verblutete Rasierklinge. Was genau geschah und warum ist bislang unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Neckarwestheim: Nach Unfall geflüchtet

Einfach weggefahren ist der Verursacher eines Unfalls in Neckarwestheim am Montagabend. Ein 51-Jähriger parkte seinen Volvo um 18 Uhr in der Reblandstraße, gegenüber des Gebäudes Nummer 9. Als er eine halbe Stunde später zurückkam, war der PKW an der linken Seite beschädigt. Offenbar blieb ein Unbekannter beim Vorbeifahren mit seinem Wagen an dem Volvo hängen und fuhr anschließend einfach weiter. Sein Auto müsste auf der rechten Seite Beschädigungen haben. Hinweise gehen an das Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090.

Ilsfeld: Fußgängerin angefahren

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt eine Zwölfjährige bei einem Unfall am Dienstagmittag in Ilsfeld. Das Mädchen stieg an einer Haltestelle in der König-Wilhelm-Straße aus einem Bus aus und lief hinter diesem auf die Straße, um diese zu überqueren. Dabei übersah sie offenbar den Kleintransporter eines langsam vorbeifahrenden 33-Jährigen. Sie wurde von dem Opel Vivaro erfasst und zu Boden geschleudert.

Weinsberg: Unfallflucht

Am Dienstag war ein 63-Jähriger kurz nach 10 Uhr mit seinem Audi A6 auf der B 39 von Heilbronn in Richtung Weinsberg unterwegs, als ihm kurz vor der Abfahrt Weinsberg ein Unbekannter entgegenkam und mit seinem PKW auf die Gegenfahrspur geriet. Da der Audi-Lenker mit seinem Wagen nicht mehr ausweichen konnte, streiften sich die beiden Fahrzeuge. Der Verursacher gab anschließend Gas und fuhr weiter. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug werden erbeten an das Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920.

Eppingen-Kleingartach: Straßenlaterne angefahren und geflüchtet

Vermutlich mit einem größeren LKW oder sogar mit einem Sattelzug bog ein Unbekannter am Dienstag, in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr, trotz sehr beengter Fahrbahnverhältnisse in Kleingartach vom Oberlinweg in die Kurze Straße ein. Dabei blieb sein Truck an einer Gartenmauer und einem Lichtmast hängen. Während die Mauer nicht beschädigt wurde, hatte die Laterne nach dem Zusammenstoß einen Knick. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf über 1.000 Euro. Der LKW-Fahrer fuhr vermutlich rückwärts in den Oberlinweg zurück und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Vom LKW blieben sechs große, schwarze Radmutterkappen aus Kunststoff zurück, die offensichtlich bei dem Kontakt mit der Gartenmauer abgestreift wurden. Zeugen, die Hinweise auf den LKW oder dessen Fahrer geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

