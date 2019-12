POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.12.2019 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Tauberbischofsheim: Führungswechsel beim Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim Erster Kriminalhauptkommissar Dieter König wird neuer Kripo-Leiter

Am 17. Dezember wurde Erster Kriminalhauptkommissar Dieter König von Polizeipräsident Hans Becker in sein Amt als Leiter des Kriminalkommissariats Tauberbischofsheim eingeführt. Dieter König tritt damit die Nachfolge von EKHK Gerhard Baumann an, der im Oktober 2019 in den Ruhestand verabschiedet wurde. Polizeipräsident Hans Becker freute sich über den neuen Kommissariatsleiter: "Ich weiß, dass wir eine gute Personalauswahl getroffen haben. Wir setzen mit Dieter König einen sehr erfahrenen und engagierten Kripobeamten ein, der sich mit Sachverstand und Engagement in die Aufgaben und Belange der Dienststelle einbringen wird." Der 59-jährige Dieter König begann seine Polizeikarriere im März 1977 in Göppingen. Eingesetzt war er nach seiner Ausbildung beim Polizeirevier Wertheim. Früh folgte ein Wechsel zur Kriminalpolizei in Tauberbischofsheim. Nach seinem Studium, leitete König das Dezernat Kriminaltechnik und wechselte 2005 zur "KI1", der Inspektion, die für Todesermittlungen und Tötungsdelikte, Brände größeren Ausmaßes sowie für Staatsschutz- und Sexualdelikte zuständig ist. Ab 2014 war er für den Bereich Kapitaldelikte verantwortlich und übernahm gleichzeitig die Vertretung des Leiters des Kriminalkommissariats Tauberbischofsheim. Bis dahin war er 14 Jahre lang im Nebenamt Mitglied einer überregionalen Sondereinheit, die mitunter bei Geisellagen und Entführungen aufgestellt und angefordert wird. Königs Erlebnisse durch seine Kripo-Zeit sind leibhaftige Kriminalgeschichte. Ein Fall bleibt ihm allerdings besonders in Erinnerung und ging teilweise über die psychische Belastungsgrenze hinaus: Im Januar 2012 war ein aus der Region stammender Facharbeiter eines Bauunternehmens von einer Terrorgruppe in Nigeria entführt worden. König und seine Kollegen betreuten dessen Angehörige ein halbes Jahr lang rund um die Uhr. Als eine seiner neuen Kernaufgaben sieht König, sich für seine Kollegen beim Kriminalkommissariat einzusetzen. König dazu: "Der vorgegebenen Altersstruktur geschuldet wechselt bei uns binnen zwei Jahren mehr als ein Drittel unseres gesamten Personalkörpers. Meine Hauptaufgabe sehe ich darin, zusammen mit unseren "alten" erfahrenen Kolleginnen und Kollegen den künftigen, mit theoretischem Wissen sehr gut ausgestatteten "neuen" Kommissaren unsere Berufs- und Lebenserfahrungen aufzuzeigen und ihnen nachher verantwortungsbewusst das sehr anspruchsvolle Aufgabenfeld zu überlassen". Und König abschließend: "Im Polizeiberuf und hier gerade bei der Kripo gibt es Erlebnisse, die sich ein Außenstehender kaum vorstellen mag. Begebenheiten, die ganz sicher belasten, ja auch traumatisieren. Die Fähigkeit, damit immer wieder konfrontiert Jahrzehnte lang unbeschadet durchzustehen, ja permanent "auf seine Seele aufzupassen", wie es ein erfahrener Priester aus Bad Mergentheim einmal angeraten hatte, das wollte ich unseren künftigen Kriminalkommissarinnen und - Kommissaren noch weitergeben. Dazu sollte meine dienstliche Restlaufzeit noch reichen". Polizeipräsident Hans Becker gratulierte Dieter König zum neuen Amt. Er ist sich sicher, dass das ausgeprägte Fachwissen und die große Erfahrung ihn bestens auf dieses herausfordernde Amt vorbereitet haben.

