Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.12.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Wimpfen: Misslungenes Wendemanöver

Die Maße seines Lkws wohl falsch eingeschätzt, hatte ein Lkw-Fahrer Dienstagmittag in Bad Wimpfen. Der 66-jährige Fahrer eines Sattelzuges versuchte gegen 13 Uhr, auf dem Gelände einer Tankstelle in der Brühlstraße, zu wenden. Hierbei riss der 66-Jährige mit seinem Auflieger nach mehreren Versuchen drei Entlüftungsrohre der Tankstelle ab. Anschließend fuhr er gegen eine Laterne, sodass diese auf einen geparkten Pkw fiel. An dem Pkw entstand Totalschaden. Aufgrund evtl. aus den Rohren ausströmender Benzingasen und einer möglichen Funkenbildung durch freiliegende Kabel der umgefahrenen Laterne, waren die Feuerwehr Neckarsulm sowie die Werksfeuerwehr einer angrenzenden Firma vor Ort. Diese konnten schnell Entwarnung geben. Es traten keine Gase aus, es bestand keine Gefahr. Der Sachschaden wird auf dem Tankstellengelände mit mindestens 8.000 Euro angegeben. Der Schaden an dem Sattelzug beläuft sich auf zirka 3.000 Euro. Einen Grund für das misslungene Wendemanöver des Fahrers konnte die Beamten vor Ort nicht feststellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104 1010

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell