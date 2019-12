Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.12.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Weinsberg: Wenn zwei sich streifen...

Über rund 2.500 Euro Sachschaden an seinem Fahrzeug ärgert sich ein 36-Jähriger aus Neuenstadt am Kocher. Der Mann befuhr mit seinem Toyota am Montagnachmittag gegen 17:45 Uhr die Heilbronner Straße in Weinsberg, als ihm auf Höhe einer Tankstelle ein silberner PKW entgegen kam. Aus bislang ungeklärter Ursache streiften sich die beiden Fahrzeuge, woraufhin der Toyota-Fahrer anhielt, um sich um den Unfall zu kümmern. Der Fahrer des silbernen Wagens entfernte sich jedoch ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Vom Unfallgegner ist einzig die Farbe seines Autos bekannt. Nun hofft die Polizei auf Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf ein, auf der Fahrerseite beschädigtes, silbernes Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten sich unter der Nummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1013

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell