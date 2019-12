Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.12.2019

Heilbronn (ots)

Ellhofen: Einbrecher erwischt 22 Smartphones fand eine Streife des Polizeireviers Weinsberg Samstagnacht in einem Auto in Ellhofen. Die Beamten hatten gegen 3.45 Uhr ein mit zwei Männern besetztes Fahrzeug in der Straße "am Autobahnkreuz" kontrolliert und dabei Einbruchsmaterialien in dem PKW entdeckt. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Polizisten dann einen Karton mit zahlreichen originalverpackten Smartphones. Diese hatten die beiden zusammen mit weiteren elektronischen Kleingeräten vermutlich kurz zuvor bei einem Einbruch in einen Handyladen in derselben Straße erbeutet. Das Smartphone, das den mutmaßlichen Einbrechern zur Navigation diente, führte die Polizei dann an einen weiteren Tatort. Nur wenige Nächte vorher war, an der im Mobiltelefon gefundenen Adresse in Schwetzingen, ein weiteres Handygeschäft leergeräumt worden. Hier entwendeten die Diebe über 40 Smartphones und eine größere Menge Bargeld. Der Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde am Sonntag von einem Richter am Amtsgericht Heilbronn in Vollzug gesetzt.

