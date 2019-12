Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.12.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Im Graben gestoppt

Für einen jungen PKW-Fahrer endete am Montagabend die Fahrt im Graben. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam der 19-Jährige bei Krautheim im Bereich "Große Ehelaub" von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei ein Straßenschild. Zum Stehen kam er erst im Graben, aus dem sein Auto nur durch den Abschleppdienst befreit werden konnte. Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht verletzt und kam mit einem Sachschaden an seinem Auto davon.

Künzelsau: Auto übersehen

4.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Montagmorgen in Krautheim. Der mutmaßliche Unfallverusacher wollte von Altkrautheim kommend nach Gommersdorf abbiegen. Dabei übersah er eine Pkw-Fahrerin die von Gommersdorf in Richtung Krautheim unterwegs war, sodass es zum Unfall kam. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt und eines der beschädigten Autos konnte direkt in einer nahegelegenen Autowerkstatt abgestellt werden.

Künzelsau: Einbrecher unterwegs

Nachdem ein Einbrecher sich am Montag, Spätnachmittag unbemerkt in einem Wohnhaus in der Eichendorffstraße in Künzelsau zu schaffen gemacht hatte, strapazierte er sein Glück im Nachbarhaus zu sehr und wurde entdeckt. Nach den ersten Erkenntnissen hatte der mutmaßliche Täter die Eingangstür zum Wohnhaus aufgebrochen und sich dort auf die Suche nach Wertgegenständen gemacht. Danach versuchte er sein Glück auch im Nachbarhaus. Als auf sein Klopfen jedoch reagiert wurde, flüchtete der Mann in Richtung Jakob-Sommer-Straße. Laut Hinweisen des Zeugen, soll es sich um einen circa 25-30 Jahre alten 1,70 Meter großen und schlanken Mann handeln. Wer im genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich bitte beim Polizeirevier Künzelsau Telefon 07940 9400, melden.

Künzelsau: Einbruch im Autohaus

Einbrecher machten sich am Wochenende in einem Autohaus in Ingelfingen ans Werk. Die unbekannten Täter drangen durch ein Fenster ins Gebäude ein und verschafften sich durch das gewaltsame Aufhebeln von Türen Zutritt bis zum Tresorraum. Mit einem vor Ort vorgefundenen Schweißgerät öffneten sie den Tresor. Bei zwei weiteren Tresoren scheiterten die Täter jedoch und zogen mit dem erbeuteten Bargeld wieder ab. Wer im genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich bitte beim Polizeirevier Künzelsau Telefon 07940 9400, melden.

Künzelsau: Kochertalstraße in Weißbach wegen Sturmschäden teilweise komplett gesperrt

Ein quer über die Fahrbahn liegender Baum blockierte am Montagmorgen die Kochertalstraße von Weißbach in Richtung Forchtenberg. Durch den Sturm am Wochenende gingen von umgestürtzen Bäumen Gefahren für die Verkehrsteilnehmer aus, sodass die Strecke wegen Baumfällarbeiten mehrere Male komplett gesperrt werden musste.

Öhringen: Diebe in Windischenbach unterwegs

Mehrere Mikrofone, Kabel und ein Mischpult erbeuteten unbekannte Täter letzte Woche aus der Kelter in Windischenbach. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro. Hinweise bei verdächtigen Wahrnehmungen an das Polizeirevier in Öhringen, Telefon 07941 9300, erbeten.

Öhringen: Kind angefahren

Ein 8-Jähriger kam am Montagmittag in Öhringen mit dem Schrecken davon. Der Junge wollte hinter einem Bus die Fahrbahn überqueren, als es zum Unfall kam. Ein Fahrschulfahrzeug befurhr gegen 13:15 Uhr die Lindenallee, als das Kind unvermittelt hinter dem Bus auf die Fahrbahn trat. Es kam zu einer leichten Berührung zwischen Kind und Fahrzeug, wobei das Kind auf die Fahrbanh fiel und sich leicht verletzte.

