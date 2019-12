POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.12.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Großrinderfeld: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Sprinter-Fahrer auf der A 81 mit 1,7 Promille unterwegs. Am Montag, gegen 16:30 Uhr, wurde ein Sprinter-Fahrer auf der A 81 einer routinemäßigen Verkehrskontrolle unterzogen. Während des Kontrollgesprächs wurde durch die Streife des Verkehrskommissariats Tauberbischofsheim starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Der 38-jährige Fahrer war mit einem freiwilligen Atemalkoholtest einverstanden. Die Beamten staunten nicht schlecht, als der Fahrer einen Wert von 1,4 Promille aufwies. Er musste die Streife in das Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Tauberbischofsheim: Unachtsamkeit führt zu Auffahrunfall

Mit einem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro endete am Montag, gegen 17:15 Uhr, in Tauberbischofsheim auf der Mergentheimer Straße ein Auffahrunfall. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit fuhr eine Mercedes-Fahrerin auf den vor ihr fahrenden Pkw auf. Personen wurden beim Unfall nicht verletzt.

Assamstadt: Wildwechsel verursacht Unfall

Rund 9.000 Euro Sachschaden entstand am Montagabend um 20:15 Uhr, als ein Ford-Fahrer zwischen Krautheim und Assamstadt aufgrund von Wildwechsel abbremsen musste und somit eine Kettenreaktion auslöste. Der dahinter befindliche VW-Fahrer konnte sein Fahrzeug ebenfalls noch rechtzeitig stoppen. Der dritten Pkw-Lenker, der am Schluss fuhr, konnte vermutlich nicht mehr rechtzeitig abbremsen und schob den VW auf den Ford auf. Es kam zum Unfall. Verletzt wurde dabei niemand.

Wertheim: Unbekannter Täter bricht in Produktionshalle ein

Mit einem Stein warf ein Unbekannter in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen die Scheibe einer Produktionshalle im Reinhardshof in Wertheim ein. Durch das Fenster gelangte der Täter in das Gebäudeinnere. Dort wurden die Tür zum Personalbüro sowie die vorhandenen Getränkeautomaten aufgebrochen und die Kassen entnommen. Ein Eindringen in den Bürobereich des Gebäudes gelang dem Einbrecher jedoch nicht. Der Wert des Diebesguts ist bei Weitem nicht so hoch, wie der entstandene Sachschaden, der mittlerweile im vierstelligen Bereich liegt. Hinweise auf den Täter liegen der Polizei nicht vor. Personen, die im genannten Zeitraum, in der Nähe des Reinhardshof Beobachtungen gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim melden.

