POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.12.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Bienenvölker gestohlen

Mehr als 2.000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte durch den Diebstahl von neun Bienenvölkern im Bereich Am Kaltenberg in Buchen. Die Besitzerin stellte am Samstag fest, dass die Insekten fehlen. Der Tatzeitraum muss zwischen Anfang Oktober und dem vergangenen Wochenende liegen. Wer Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib der Bienenvölker geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier in Buchen zu melden.

Osterburken: Kleinwagen überschlug sich

Leichte Verletzungen zog sich ein 20-Jähriger bei einem Unfall am Samstagvormittag, kurz vor 10 Uhr, auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Osterburken und Schlierstadt zu. Der junge Mann kam mit seinem Volkswagen nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab. Neben der Straße überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ebenfalls war vor Ort die Feuerwehr sowie ein Abschleppwagen, der den VW Lupo, an dem Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand, abtransportierte. Höpfingen: Mercedes-Fahrer fährt Böschung hinab

Die ganze Nacht von Freitag auf Samstag stand ein Mercedes ein beschädigter Mercedes rund vier Meter unterhalb der Bundesstraße zwischen Hardheim und Höpfingen. Der Situation vorangegangen war ein Unfall am Freitagabend, gegen 18 Uhr, bei dem ein 20-Jähriger kurz vor Höpfingen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war und in starker Schräglage neben der Fahrbahn an der Böschung zum Stehen kam. Der Mercedes-Fahrer wurde von einem zufällig vorbeifahrenden Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es stellte sich aber heraus, dass der Mann unverletzt geblieben war. Der leicht beschädigte Mercedes wurde am Samstag geborgen.

Mosbach: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Leicht verletzt wurden eine 34-Jährige und ein 11-Jähriger bei einem Unfall am Sonntagabend, gegen 19 Uhr, an der Einmündung B 27 / Heilbronner Straße zwischen Mosbacher Kreuz und Neckarzimmern. Ein 45-jähriger Renault-Fahrer wollte von Neckarzimmern aus kommend nach rechts in die Heilbronner Straße abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo gerade eine Audi-Fahrerin in Richtung Neckarzimmern fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, bei dem die Frau und ihr Sohn verletzt wurden. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Renault-Fahrer sowie ein ebenfalls im Audi mitfahrender zwei Jahre alter Junge blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand Gesamtschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro.

Seckach: Baum umgefahren

Abgebrochen ist ein rund 30 Zentimeter dicker Obstbaum bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Seckach und Oberschefflenz. Eine 19-jährige geriet mit ihrem Opel Corsa ins Schleudern und prallte dann mit der Fahrerseite gegen einen Obstbaum neben der Fahrbahn. Der Baum brach dadurch ab, der Kleinwagen wurde stark beschädigt. Die junge Frau wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Opel entstand Totalschaden.

