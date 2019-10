Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - PKW bei Einbruch gestohlen

Dörpen (ots)

Am Sonntagmorgen haben unbekannte Täter einen PKW von einem landwirtschaftlichen Gehöft an der Vitusstraße gestohlen.

Die Täter gelangten gegen 08:00 Uhr in einen Stall, brachen eine Tür auf und gelangten in das Wohnhaus. Hier wurden sämtliche Räume im Erdgeschoss durchsucht. Die Täter nahmen einen PKW-Schlüssel an sich und stahlen einen weißen Mazda CX5 vom Hof des Geschädigten. Der PKW war mit dem Kennzeichen EL-KB 111 versehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 zu melden.

