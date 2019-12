POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Berichten aus dem Stadtgebiet Heilbronn und Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn Heilbronn: Sattelzug stürzt um Am Sonntagmorgen, gegen 05.25 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Karl-Wüst-Straße/Neckarsulmer Straße ein Verkehrsunfall mit einem Lastzug, der offenbar zu schnell nach links abgebogen war. Nach ersten Ermittlungen wollte der Lenker eines 40 Tonnen-Lastzuges, der mit Zuckerrüben beladen war, von der Karl-Wüst-Straße in die Neckarsulmer Straße/B27 nach links abbiegen. Beim Abbiegevorgang war der beladene Lastzug zu schnell und kippte nach rechts in Rich-tung des dortigen Radweges um. Große Teile der geladenen Zuckerrüben fielen dabei von der Ladefläche und überschütteten den Rad- und Gehweg, sowie den angrenzenden Grünstreifen. Zunächst gelang es dem 33-jährigen Lkw-Fahrer nicht sich aus dem Führerhaus zu befreien, er schaffte es kurze Zeit später aber doch noch aus eigener Kraft. Zur Bergung des Lkw wurde schweres Gerät und ein Kranwagen angefordert. Zeitweise musste die Neckarsulmer Straße/B27 in Fahrtrichtung Heilbronn komplett gesperrt werden, der Verkehr wurde über die Karl-Wüst-Straße umgeleitet. Der Sachschaden wird zum jetzigen Zeitpunkt auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die FW Heilbronn war mit 5 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit einem Notarztteam und einem Rettungswagen an der Unfallstelle im Einsatz.

Hohenlohekreis Öhringen: Zündler legen Feuer Am Samstag, gegen 23.30 Uhr, legten Unbekannte Feuer in den öffentlichen Toiletten im Hofgarten. Sowohl in der Herren- als auch in der Damentoilette stetzten sie die dort in Spen-dern bereitgehaltenen Papierhandtücher in Brand. In der Herrentoilette entstand wenig Schaden, in der Damentoilette griff das Feuer auf die da-runter befindlichen Mülleimer über. Durch die starke Rußbildung entstand erheblicher Sachschaden in noch nicht genau be-kannter Höhe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeire-vier in Öhringen unter 07941/9300 in Verbindung zu setzen.

Pfedelbach: Üble Scherzbolde unterwegs Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag trieben Unbekannte üble Streiche im Bereich des Rathauses. Offenbar verfüllten sie mit Klebstoff die Schlösser des Rathauses und setzten diese außer Funktion. Als eine Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung am Samstagmorgen gegen 09.30 Uhr eine Türe aufschließen wollte bemerkte sie den "Schabernack". Die Täter benutzten für ihren schlechten Scherz wohl Sekundenkleber. Ob ein Zusammenhang mit der Brandlegung in den Toiletten im Hofgarten besteht ist unklar. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeire-vier Öhringen unter 07941/9300 in Verbindung zu setzen.

