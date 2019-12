Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.12.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Auto beschädigt und weggefahren

Eine eingedellte Beifahrertür und weiße Lackspuren fand ein Ehepaar aus Gundelsheim am Samstagmittag an seinem Fahrzeug vor. Die Eheleute waren in der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr in einem Möbelhaus in der Neckargartacher Straße in Heilbronn und hatten ihren schwarzen Audi A4 auf dem Kundenparkplatz abgestellt. Als die beiden wieder zurück zu ihrem Fahrzeug kamen entdeckten sie die Beschädigung. Eine Zeugin konnte lediglich angeben das neben dem beschädigten PKW eine helle Mercedes A-Klasse geparkt habe, die für den Unfall verantwortlich sein könnte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang oder der weißen A-Klasse geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Böckingen zu melden

Neuenstadt am Kocher: In leeres Haus eingebrochen

Ein nicht ganz durchdachtes Ziel suchten sich Einbrecher vergangene Woche in Neuenstadt am Kocher. Die Unbekannten brachen in der Zeit zwischen Mittwoch, 13 Uhr, und Samstag, 11.30 Uhr, in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Karl-Weimer-Straße ein. Da das Haus zum Verkauf steht, fanden die Diebe keine Wertgegenstände vor und verließen das Objekt ohne Beute zu machen. Stattdessen ließen sie eine zerstörte Terassentür zurück. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können. Diese werden gebeten sich unter der Nummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Ilsfeld: Geringe Beute bei Einbruch

Eine Damenarmbanduhr war alles, was Einbrecher vergangene Woche in einem Einfamilienhaus in Ilsfeld erbeuteten. Die Diebe nutzten einen Kurztrip der Bewohner um zwischen Montagmorgen und Mittwochnachmittag über ein Esszimmerfenster ins Haus zu gelangen und dort alles zu durchsuchen. Auch wenn das Chaos, das die Täter hinterliesen anderes vermuten lies, zogen die Täter lediglich mit einer Armbanduhr als Beute ab. Am Fenster entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Hinweise auf den oder die Täter, nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Nummer 07134 9920 entgegen.

Heilbronn: Einbrecher unterwegs

Einbrecher schlugen am Freitag ein Küchenfenster ein, um in eine Doppelhaushälfte in Heilbronn-Kirchhausen zu gelangen. In der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 20.45 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu dem Haus im Kapellenweg und entwendeten dort Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Danach verließen sie das Haus unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der oben genannten Zeit verdächtiges bemerkt haben. Diese mögen sich unter der Nummer 07131 204060 beim Polizeirevier in Böckingen melden.

Eppingen: Polizistin angegriffen

Eine Personenkontrolle ist Freitagnacht in Eppingen aus dem Ruder gelaufen. Während eine Streife die Personalien eines 20-Jährigen aufnahm schlug dieser unvermittelt einer anwesenden Polizistin ins Gesicht. Als er daraufhin fixiert werden sollte trat er um sich und verletzte zwei weitere Beamte. Zusätzlich warf der Mann mit Beleidigungen jeglicher Couleur nur so um sich und wollte sich einfach nicht beruhigen. Dafür hatte er dann hinterher ausgiebig Zeit, er verbrachte die Nacht in der Arrestzelle des Polizeireviers Eppingen.

A6/A81/Heilbronn: Verfolgungsjagd auf der Autobahn

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten in der Nacht zum Sonntag einen VW New Beetle mit beschädigtem Heck aber ohne Kennzeichen auf der A6. Kräfte der Verkehrspolizei Weinsberg konnten das Fahrzeug auf Höhe der Anschlussstelle Untereisesheim ausmachen und dem Wagen bis durchs Weinsberger Kreuz folgen. Die Beamten forderten den Fahrer auf, die Autobahn an der Abfahrt Ellhofen zu verlassen, doch anstatt anzuhalten gab der Mann Gas. Mit einer konstanten Geschwindigkeit von etwa 200 km/h flüchtete der New Beetle-Fahrer über die Autobahn und ignorierte dabei jegliche Hinweissignale der verfolgenden Beamten. An der Anschlussstelle Mundelsheim verlies der Raser dann die A81 und raste weiter in Richtung Großbottwar. Erst als ihm durch eine Straßensperre der Polizei kurz vor dem Ortseingang der Weg versperrt wurde, stoppte der 25-Jährige sein Fahrzeug. Der Grund für die Flucht schien indes simpel, der Mann hatte keinen Führerschein dabei, dafür aber mehr als ein Gramm Cannabis. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen die von der Fahrweise des Mannes gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizeidirektion Weinsberg zu melden.

A6/Heilbronn: Unfall durch Seitenwind

Heftiger Wind hat am Samstagmorgen in einer Baustelle auf der A6 zwischen Heilbronn und Bad Rappenau zu einem Unfall geführt. Ein Sattelzug wurde gegen 8.30 Uhr von einer Winböe erfasst und nach rechts von der Fahrbahn abgelenkt. Beim Versuch des Fahrers gegenzulenken kam es daraufhin zum Unfall. Der 42-jährige LKW-Fahrer steuerte wohl zu weit nach links und erwischt mit seinem Gefährt einen auf der Nebenspur fahrenden Opel, der daraufhin auf die gegenüberliegende Baustellenabgrenzung geschoben wurde. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstand allerdings ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Heilbronn: Vier Verletzte bei Unfall

Zwei Schwer- und zwei Leichtverletzte wurden nach einem Unfall am Freitagabend in Heilbronn von Rettungskräften in Kliniken gebracht. Eine hochschwangere 33-Jährige kam gegen 19.30 Uhr von der Brüggemannstraße an der Kreuzung zur Neckarsulmerstraße an und ordnete ihren 3er BMW auf der Linksabbiegerspur ein. Als die Ampel auf Grün schaltete, übersah die Frau wohl, dass die Grünphase nur für die Rechtsabbieger- und Geradeausspur galt und fuhr los. Beim Abbiegen kollidierte der Wagen der Schwangeren mit dem Fiat Punto eines 50-Jährigen und touchierte danach noch einen Opel. Die Lenkerin des BMWs sowie eine Mitfahrerin wurden schwer verletzt. Die beiden Insassen des Fiats kamen mit leichten Verletzungen davon. Der Schaden an allen drei beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 19.000 Euro.

