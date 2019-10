Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei verhindert unerlaubte Einreisen an der B 174

Reitzenhain (ots)

Immer wieder stellen die Beamten der Bundespolizeiinspektion Chemnitz an der B 174 Personen beim Versuch der unerlaubten Einreise fest. So auch wieder in den vergangenen Tagen.

Am 24.10.2019 gegen 21:15 kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz in der Ortslage Reitzenhain einen aus Richtung Tschechien einreisenden Mercedes Benz Sprinter mit bulgarischer Zulassung.

Am 25.10.2019 gegen 20:10 Uhr erfolgte ebenfalls die Kontrolle eines Mercedes Sprinter mit bulgarischer Zulassung wieder in Reitzenhain.

Auch am 26.10.2019 um 14:40 Uhr und am 27.10.2019 gegen 13:00 Uhr wurden wieder zwei Mercedes Sprinter, diesmal mit tschechischer und moldausicher Zulassung, einer Kontrolle unterzogen.

Bei allen Kontrollen wurden als Insassen Moldauer festgestellt, welche die Voraussetzungen für eine visafreie Einreise ins Bundesgebiet nicht erfüllten. Insgesamt 9 Moldauer konnten sich nicht auf ihr visafreies Reiserecht berufen, da sie zum einen nicht ausreichend Barmittel für einen Aufenthalt in Deutschland vorweisen konnten, zum anderen in der Eireisebefragung angaben einer Erwerbstätigkeit in Deutschland nachgehen zu wollen. Ein dafür benötigtes Visum hatten die Neun nicht.

Nach Einleitung der erforderlichen Ermittlungsverfahren wurden die 9 Moldauer nach Tschechien zurückgeschoben. Sie erhalten eine Wiedereinreisesperre und dürfen bis 2021 weder ins Bundesgebiet einreisen noch sich darin aufhalten.

Als Fahrer wurden in allen vier Fällen rumänische Staatsangehörige festgestellt. Gegen diese wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Einschleusung von Ausländern eingeleitet. Zwei von Ihnen sind bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.

