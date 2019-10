Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Reise endet in JVA - für die nächsten 466 Tage

Chemnitz (ots)

Am 15.10.2019 geriet ein Portugiese in eine Kontrolle der Bundespolizei in Chemnitz und musste anschließend für 466 Tage in eine Justizvollzugsanstalt.

Bei einer Personenkontrolle am Chemnitzer Hauptbahnhof am 15.10.2019 stellten die Beamten der Bundespolizei um 12:10 Uhr bei einem 44jährigen portugiesischen Staatsangehörigen einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Chemnitz fest. Der Mann war wegen besonders schweren Diebstahl rechtkräftig verurteilt wurden und muss noch eine Restfreiheitsstrafe von 466 Tagen absitzen. Dazu wurde er in die Justizvollzugsanstalt Zwickau eingeliefert.

